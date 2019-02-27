Mersin'deki kuyumcu soygununun faili aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'de bir kuyumcuda soygun gerçekleştirip, iş yeri sahibi ile çalışanını öldüren şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma yürütülüyor.

Merkez Akdeniz ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'ndeki Üçel Kuyumcusu'na gelen zanlının kendisine direnen çalışan Yasin Tazegül ve kuyumcu Mustafa Serpil'i öldürüp, bir miktar altını alıp kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri zanlının olay anında maske taktığını ve elinde de eldiven bulunduğunu belirledi.

Şüphelinin kaçış güzergahlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Bu arada, zanlıya yardım eden kişilerin olup olmadığı da araştırılırken, olayın yaşandığı iş yeri soruşturma kapsamında mühürlendi.

Kuyumcunun bulunduğu bölgedeki esnaf da olayın üzüntüsünü yaşarken, hayatını kaybeden Serpil ve Tazegül'ün de otopsi işlemleri sürüyor.