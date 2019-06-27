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Mersin’deki Kızkalesi ve Susanoğlu yeniden ’Mavi Bayrak’lı oldu

Mersin’in en gözde halk plajları olan Kızkalesi ve Susanoğlu,uluslararası 33 kriterin tamamını titizlikle yerine getirerek, yeniden ’Mavi Bayrak’almaya hak kazandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:01
Mersin’deki Kızkalesi ve Susanoğlu yeniden ’Mavi Bayrak’lı oldu

Mersin’in en gözde halk plajları olan Kızkalesi ve Susanoğlu,uluslararası 33 kriterin tamamını titizlikle yerine getirerek, yeniden ’Mavi Bayrak’almaya hak kazandı.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kızkalesi ve Susanoğlu halkplajlarının yeniden almaya hak kazandığı mavi bayrağı, Türkiye Çevre Eğitim VakfıMavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari’den teslim aldı.Seçer, “Önümüzdeki süreçte hem büyükşehir belediyemiz tarafından hem de özelişletilen plajlarımızda mavi bayrak sayısını artıracağız” dedi.


“Temaslarımızı artıracağız”


Mersin’in denizini, sahilini ve doğasını koruyacaklarını ifade eden Seçer, mavibayraklı plajların sayısını arttırmak için gerekli tüm çalışmaları özenle yürüteceklerinivurguladı. Seçer, “Bizim çevreye bakış vizyonumuza bağlı bir durum. Ne kadar çevredostu bir belediyecilik anlayışı sergilersek, çevremizi ve denizimizi temiz tutmak içinçaba sarf edersek, bu kriterlere çok daha çabuk erişiriz. Kentimizde mavi bayraklı plajsayısını artırmak için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı yetkilileri ile bugüne kadar olantemaslarımızı artıracağız” diye konuştu.


Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari ise alınan mavi bayrağın çevre faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünün bir göstergesi olduğunu belirterek, "Mavi bayrak ödülü aslında bir sonuç. Mersin kıyılarında çevre ve atık yönetiminin, çevre eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerimizin ne kadar iyi olduğunun bir göstergesi. Bu vizyondan hareketle Mersin kıyılarının daha fazla bayrağı hak ettiğini, başkanımızın da çevreci vizyonla mavi bayraklı plaj sayısınıartıracağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.


Uluslararası 33 kriter titizlikle yerine getirildi


Uluslararası niteliği olan ve turizm açısından önem taşıyan mavi bayraklar Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahip illerinden biri olan Mersin’in Kızkalesi ve Susanoğlu plajlarında dalgalanmaya devam edecek. Masmavi denizi ve sahilleri ile yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kızkalesi ve Susanoğlu plajları, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş.’nin uluslararası 33 kriterinin tamamını titizlikle yerine getirmesi sonucu mavi bayrağa yeniden layık görüldü.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:01
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