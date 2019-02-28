Mersin’deki kanlı soyguna ilişkin 1 polis gözaltına alındı
Mersin’de 2 kişinin öldüğü kuyumcu soygununa ilişkin 1 polisgözaltına alındı.28 Şubat 2019 Perşembe 19:21
Mersin’de 2 kişinin öldüğü kuyumcu soygununa ilişkin 1 polisgözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana gelen ve 2kişinin öldüğü soygunla ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mesudiye Mahallesi’nde gizlendiğini tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin polis olduğu, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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