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Mersin’deki kanlı soygun

Mersin’de 2 kişinin öldüğü kanlı kuyumcu soygununa ilişkin 1polis gözaltına alınırken, çalınan altınlar da ele geçirildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:37
Mersin’deki kanlı soygun

Mersin’de 2 kişinin öldüğü kanlı kuyumcu soygununa ilişkin 1polis gözaltına alınırken, çalınan altınlar da ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü kanlı soygunla ilgili soruşturma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelininMesudiye Mahallesi’nde gizlendiğini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyenpolis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin trafik polisi olduğu öğrenilirken, çalınan altınlar da gizlendiği evde ele geçirildi.


Öte yandan şüphelisi tanıyan bölgedeki esnaf ve komşuları, zanlının hal ve hareketlerinden daha önce hiç şüphe duymadıklarını belirtirken, şüphelinin sürekli balkonda sigara içtiğini ifade etti.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:37
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