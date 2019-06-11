Mersin'deki düzensiz göçmenlere yönelik operasyon
Tarsus ilçesindeki operasyonda yakalanan 84 düzensiz göçmenden 2'si "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklandı- Düzensiz göçmenlerden 79'u, geri gönderme merkezlerine sevk edildi11 Haziran 2019 Salı 21:18
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 84 Suriyeliden 2'si "göçmen kaçakçığı" suçlamasıyla tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Göçmenlerden 63'ü Adana'daki, 16'sı Hatay'daki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
Polis tarafından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tarsus'ta 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda ilk etapta 54, sonrasında da 30 Suriyeli yakalanmış, şüphelilerin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilmişti.
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