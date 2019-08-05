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Mersin’deki belediye otobüslerinde bayram temizliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti verecek olan belediye otobüslerinde temizlik çalışması yaptı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:07
Mersin’deki belediye otobüslerinde bayram temizliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti verecek olan belediye otobüslerinde temizlik çalışması yaptı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, bünyesindeki toplu taşıma araçlarının detaylı temizliğini ve dezenfekte işlemini gerçekleştirdi. Ekipler, rutin temizlik işlemlerinin yanı sıra klordioksit maddesinden elde edilen ve Avrupa’nın birçok şehrinde kullanılan özel bir ürünle dezenfekte işlemi de gerçekleştirerek, toplu taşıma araçlarını bakterilerden ve kötü kokulardan arındırdı. Kurban Bayramı öncesinde üç aşamalı gerçekleşen temizlik ve dezenfekte işlemleri, Makine İkmal Sahası’nda 249 toplu taşıma aracında uygulandı.


Bayramda tertemiz otobüslerle ulaşım sağlanacak


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan temizlik ve dezenfekte işlemi ile bayram boyunca ücretsiz sağlanacak yoğun seferlerde, vatandaşların sağlıklı ulaşım imkanına erişmesi için ekipler özverili bir performans gösterdi. Güncel ve gelişmiş hijyen maddelerini kullanarak, en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kullanılan maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermiyor olmasına da büyük önem veriyor.


Üç aşamalı hijyen çalışması yapıldı


Üç aşamalı gerçekleşen temizlik ve dezenfekte işlemleri, Makine İkmal Sahası’ndaki 249 toplu taşıma aracında uygulandı. İlk aşamada aracın şampuanla dış temizliği gerçekleştirildi. İkinci aşamada araç içi detaylı temizlik yapıldıktan sonra son aşamada ise araç içi dezenfekte işlemi gerçekleştirilerek, araç bakteri ve kötü kokulardan arındırıldı. Araç tabanındaki suntalarda beliren haşerelere karşı da düzenli olarak temizlik kontrolü sağlanıyor.


Araçlar bakterilerden ve kötü kokulardan arındırıldı


24 saat ulaşım hizmeti veren toplu taşıma araçlarında gözle görülmeyen bakterilere ve kötü kokulara karşı Türkiye’de pek rastlanmayan bir dezenfekte işlemi uygulayan ekipler, araçlarda ilk günkü gibi bir hijyen sağlıyor. Avrupa’da Brüksel, Zürih, Duesseldorf, Berlin ve Viyana gibi şehirlerin su kaynaklarının dezenfeksiyonunda kullanılan klordioksit maddesinden elde edilen özel bir ürün ile üç aşamalı temizliğin son aşamasında dezenfekte edilen araçlar, kötü kokulardan ve bakterilerden arınarak hizmete hazır hale getirildi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:07
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