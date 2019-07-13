Mersin’de zincirleme kaza: 8 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 8 yaralı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, kaza, Mut Silifke Karayolu Palantepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mut Silifke istikametine seyir halinde olan Emre Uysal idaresindeki 70 FS 794 plakalı minibüs, aynı istikamete önünde seyir halinde olan Hasan Özkar idaresindeki 33 UV 291 plakalı traktörü sollayıp tekrardan şeridine girmek isterken, önünde seyir halinde olan 33 UV 291 plakalı traktöre ve karşı yönden gelen Hakan Semerkant idaresinde ki 42 ACP 103 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hafif yaralı olan 5 kişi de olay yerinde ayakta tedavi oldu. Kazadan dolayı Mut Silifke Karayolu yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kaldı.