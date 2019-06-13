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Mersin’de yaz ortasında karla mücadele çalışması

Mersin merkezde yaşanan sıcak havaların aksine Anamur’un yüksekyerlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanları ile mahsur kalanYörüklerin imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:28
Mersin’de yaz ortasında karla mücadele çalışması

Mersin merkezde yaşanan sıcak havaların aksine Anamur’un yüksekyerlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanları ile mahsur kalanYörüklerin imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.


Yerli ve yabancı birçok turistin yaz aylarında tercih ettiği Anamur’da sahiller doluptaşarken, yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı ise zaman zaman sıkıntılara neden oldu. Yoğun kar yağışının yaşandığı Anamur ilçesinin Kaşpazarı mevkiinde mahsur kalan Yörükler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle yaylalarına doğru yola çıktı.


Haziran ayında yaşanılan yoğun kar yağışı nedeniyle dağlarda mahsur kalan Yörükler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e sosyal medyadan ulaşarak yardım çağrısında bulundu. Seçer’in talimatı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Anamur Kaşpazarı mevkiinde kar kalınlığı 3 metreyi bulan yaklaşık 8 kilometrelik yolu açarak, Yörükleri kar esaretinden kurtardı. 4 kişilik ekip, 4 araçla süren hummalı çalışmanın ardından karla kaplı yollar temizlendi.


Kar çalışması sonrasında yolun açılmasıyla beraber göçlerine devam etme imkânıbulan Yörükler, Başkan Seçer’e teşekkürlerini iletirken, Seçer’i Torosların zirvesindeçay içmeye davet etti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:28
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