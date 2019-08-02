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Mersin'de yaralı sincap tedaviye alındı

02 Ağustos 2019 Cuma 14:14
Mersin'de yaralı sincap tedaviye alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yaralı halde bulunan sincap, tedaviye alındı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Topaklı Mahallesi'nde yürüyen bir vatandaş, yerde hareketsiz halde yatan sincap gördü.

Hayvanın nefes aldığını fark eden vatandaş, durumu barınak ekiplerine bildirdi.

Yaralı olduğu belirlenen sincap, ekipler tarafından tedaviye alındı.

Röntgen çekiminde vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen sincap, iyileşince doğal yaşam alanına bırakılacak.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:14
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