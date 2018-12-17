Mersin'de yankesicilik yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de pazarda çantadan içerisinde para bulunan cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan S.K, semt pazarında alışveriş yaparken yanında duran bir kadın tarafından çantasının kurcalandığını ve içinde bir miktar para olan cüzdanının alındığını iddia ederek durumu pazar esnafına bildirdi.

Bu sırada bir kadının kaçmaya çalıştığını fark eden pazarcı A.D. şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.

Cumhuriyet Polis Merkezine götürülen ve müşteki tarafından teşhis edilen kadının 7,5 aylık hamile olduğu belirlendi.

Kendisini C.A. olarak tanıtan şüphelinin, Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemesi sonucunda daha önce de benzer suçlardan hakkında işlem yapılan F.G. olduğu tespit edildi.

Şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerine yakın bir yerde yaptıkları aramada içerisinde 450 lira olan cüzdanı bulup sahibine teslim etti.