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Mersin'de yankesicilik operasyonu

Toplu taşıma araçlarında el çabukluğuyla iki kişinin parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:00
Mersin'de yankesicilik operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de yankesicilik yöntemiyle toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan iki kişinin cebinden toplam 6 bin 500 lira çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran M.K. ve A.S, bindikleri toplu taşıma araçlarında ceplerindeki toplam 6 bin 500 liranın çalındığını söyledi.

Ekipler, belirlenen güzergahlardaki toplu taşıma araçlarının güvenlik kameralarını inceleyerek el çabukluğuyla paraları çalan şüphelinin S.T. olduğunu tespit etti.

S.T, Adana'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Mersin'e getirildi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öne sürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan S.T. tutuklandı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:00
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