Mersin'de yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir apartman dairesinde çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalan iki yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi 5007 Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yatak odasında başlayan yangın kısa sürede dairenin tamamını sarınca evde bulunan Mehtap Ertingü, iki çocuğunu alarak dışarıya koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle binanın zemininde ve 2. katında mahsur kalan iki yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye erleri bir yandan alevleri söndürürken diğer taraftan da itfaiye merdiveni yardımıyla 2. kattaki 91 yaşındaki Fatma Kahraman'ı indirdi.

Ekipler daha sonra binaya girerek zemin katta mahsur kalan 82 yaşındaki Emine Polat'ı sırtlarına alarak dışarı çıkarttı.

Yaşlı kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının söndürüldüğü evde hasar oluştu.