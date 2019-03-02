Mersin’de yanarak demir yığınına dönen TIR’dan şoför ucuz kurtuldu

Mersin’in Mut ilçesinde seyir halindeki TIR balatalarının ısınması sonucu alev aldı. Sürücü canını zor kurtarırken Elma yüklü TIR yanarak kül oldu.

Yangın akşam saat 21.00 sıralarında Mut Karaman karayolu Burunköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Isparta’dan Mut ilçesine Elma götüren Hekim Akçin’in (28)kullandığı 33 BBV 03 plakalı TIR’da balataların ısınması orta refüje çarparak duran TIR’da yangın çıktı.

Kıvılcımlar bir anda ön kabine ve dorseye sıçrayınca alevler kısa sürede TIR’ı sardı. Yangını fark eden sürücü TIR’ı durdurup kendini yere attı. Alevlere müdahale etmek istedi. Büyüyen alevler TIR’ı sararken, bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle Mut Karaman karayolu trafiğe kapatıldı. Yoldan geçen ve araçlardan inen meraklı kalabalık, polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışılırken alevler gökyüzüne yükseldi.

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri olay yerine gelerek bilgi alırken, Bölge Trafik ekipleri ise yolun kapanması sonucu saatlerce trafiğe yolu kapattı. Yanan TIR’a müdahale eden itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Köpüklü su kullanan ekipler, üç saatte alevleri kontrol altına alıp, yanan TIR’ı söndürdü. Demir yığınına dönen TIR şoförü Hekim Akçin yara almadan kurtuldu.

Kullanılamaz hale gelen TIR tamamen eriyerek demir yığınına döndü. Trafiğe kapatılan yol, yangının söndürülmesinin ardından yeniden açıldı.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.