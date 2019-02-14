Mersin’de vahşet

Mersin’de iki çocuk annesi bir kadın, komşusu tarafından altınları için boğazı kesilerek vahşice öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi’nde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Nilüfer Kaya (43), okuldan dönen küçük oğlu tarafından evin koridorunda boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede evin kapısında ya da penceresinde zorlama olmadığını belirlerken, kadının 5 bileziğinin kayıp olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet sonrası yeğeniyle birlikte ortadan kaybolan kadının komşusu Hüseyin K. ile Kerem G.’nin peşine düştü. Zanlıların yerlerini belirleyen polis, düzenlenen operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan zanlıların, cinayeti kadının bilezikleri için işledikleri, çaldıkları bilezikleri de Tarsus ilçesinde kuyumcuda bozdurduktan sonra parası ile kadınlarla eğlendikleri ortaya çıktı.

İki zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, gazetecilerin sorularına ’pişmanız’ şeklinde yanıt verdi.