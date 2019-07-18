Mersin'de uyuşturucu operasyonu Kentte "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli 400 polisin katılımıyla "Süpürme 2" operasyonu gerçekleştirildi- Gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli 400 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki çeşitli mahallelerde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Uzun süreli takiplerin ardından 4 narkotik dedektör köpeği, drone, helikopter ve 400 polisin katılımıyla "Süpürme 2" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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