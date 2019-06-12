0553 313 94 23

Mersin'de üniversiteli genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü:- "Feray Şahin'in ölümüne sebebiyet veren polis memuru Fatih Burak Aykul ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturmanın tamamlanmayarak sürüncemede bırakıldığı yönünde haberler gerçeği yansıtmamaktadır"- "Polis memuru Aykul hakkında tanzim edilen disiplin soruşturma dosyası Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunda 29 Mayıs 2019 tarihinde görüşülmüştür"

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:56
Mersin'de üniversiteli genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünden, Mersin'de üniversite öğrencisi Feray Şahin'in ölümüne sebebiyet veren polis memuru hakkında açılan idari soruşturmanın tamamlanmayarak sürüncemede bırakıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Genel Müdürlüğün yazılı açıklamasında, bugün bazı basın yayın organlarında "Ailesinin Umudu Yargıtay" başlığıyla yayımlanan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Feray Şahin isimli bayanın ölümüne sebebiyet veren polis memuru Fatih Burak Aykul ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturmanın tamamlanmayarak sürüncemede bırakıldığı yönünde haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte polis memuru Aykul hakkında tanzim edilen disiplin soruşturma dosyası Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunda 29 Mayıs 2019 tarihinde görüşülmüştür."

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının polis meslek disiplinine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan ve suça karışan personelle ilgili yasal işlemlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz sürdürüleceği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:56
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Feray Şahin
  3. polis memuru Fatih Burak Aykul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnegöl’de yakayı ele verdiler
    1. İnegöl’de yakayı ele verdiler
    2. Hrant Dink cinayeti davası
    3. Bar Rafaeli, Antalya'da podyuma çıktı
    4. Ali Hamaney'in yerine kim gelecek? Ali..
    5. Irak alımı durdurdu! Kolisi 5 liraya..
    6. Vicdan yoksunları sonunda bunu da..
    7. Bitlis’te 35 Kıbrıs gazisine ‘Milli..
    8. Mısır'da trafik kazası: 12 ölü
    9. Türk Kızılay’ından Selçuklu..
    10. Mersin'de üniversiteli genç kızın..
    11. Polisi öldüren zanlı yakalandı
    12. Üniversite öğrencilerinden yılsonu..
    13. İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezi..
    14. Manisa’da tarım arazilerini dolu vurdu
    15. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    16. Çarpışan araçlar buğday tarlasına..
    17. Tüketicileri uyardı: Tezgahlardaki..
    18. Şehit Ülgen anısına kütüphane açıldı
    19. AK Parti'den 81 İl Başkanına Binali..
    20. Kırşehir’de polis, yol uygulamasında..
    21. DEAŞ’lı kadın terörist teslim oldu
    22. (Özel) Kartal’da su basan evde yaşlı..
    23. 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
    24. Başkent’te 12 bin 103 adet cinsel..
    25. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    26. Sünnet sonrası çocuğunuzu en az 3..
    27. Karaman’ın Tercihi Kayserispor
    28. Binali Yıldırım İstanbul Havalimanı’nı..
    29. Alexander Isak Real Sociedad'da
    30. Yolu Diyarbakır’dan geçen teknik..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!