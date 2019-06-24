Mersin’de tren kazası: 1 ölü, 4 yaralı Mersin’in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte yük treninin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte yük treninin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Yenice Mahallesi mezarlık karşısındaki hemzemin geçitte minibüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

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