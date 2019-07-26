Mersin'de trafik kazası: 7 yaralı
Tarsus ilçesinde devrilen otomobildeki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı26 Temmuz 2019 Cuma 20:41
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Ramazan Topulca'nın kullandığı 51 KH 138 plakalı otomobil, Çamalan mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Serap (40), Leyla (4), Derviş (7), Ramazan (12), İsa (10) ve Melike Sülecik (6) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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