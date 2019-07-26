Mersin'de trafik kazası: 7 yaralı Tarsus ilçesinde devrilen otomobildeki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Ramazan Topulca'nın kullandığı 51 KH 138 plakalı otomobil, Çamalan mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki Serap (40), Leyla (4), Derviş (7), Ramazan (12), İsa (10) ve Melike Sülecik (6) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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