Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Caner Şahin (22) idaresindeki 33 KA 935 plakalı otomobil D-400 kara yolu Atakent Mahallesi mevkisinde refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunanlardan Onurcan Fin (19) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu arada, kazada yaşamını yitiren gençlerin tatil amacıyla Hollanda'dan Silifke'ye geldikleri öğrenildi.

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