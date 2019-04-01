Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüsün refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 KE 611 plakalı minibüs, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Damlama mevkisinde refüje çarptı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu Eymen Osman (20), olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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