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Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

06 Ocak 2019 Pazar 10:04
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ali T. idaresindeki 34 BFR 256 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Kuyuluk kavşağı mevkisinde takla atarak karşı şeride geçip, karşı yönden Ömer Bayır yönetimindeki Erdemli Belediyesine ait 33 VRF 19 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Bayır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali T'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 10:04
  1. Mersin
  2. öldü
  3. Ömer Bayır
  4. trafik kazası

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