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Mersin’de torbacılara yönelik ’süpürme’ operasyonu

Mersin’de 500 polis, 4 narkotik köpeği ile drone ve helikopter desteğinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 adrese düzenlenen ’süpürme’ operasyonunda, 19 şüpheli çok miktarda uyuşturucu ile yakalandı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:00
Mersin’de torbacılara yönelik ’süpürme’ operasyonu

Mersin’de 500 polis, 4 narkotik köpeği ile drone ve helikopter desteğinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 adrese düzenlenen ’süpürme’ operasyonunda, 19 şüpheli çok miktarda uyuşturucu ile yakalandı.


Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Akdeniz ilçesi Çay, Çilek, Karaduvar ve Bekirde mahallelerinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah 500 polisin katılımı ile ’süpürme’ operasyonu düzenlendi. Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin yanı sıra, ’Tina’, ’Erez’, ’Kanas’ ve ’Hernandez’ adı verilen 4narkotik köpeğinin de katıldığı drone ve helikopter destekli operasyonda, 4 mahallede önceden tespit edilen 19 adreste arama yapıldı.


Aramalarda, şüphelilere ait ev ve civarında, 2 kilo esrar, çok miktarda satışa hazır halde farklı uyuşturucu maddeleri, bol miktarda uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Ayrıca operasyon sırasında, bir evin mutfağında yufka ekmeğin arasına gizlenmiş bir miktar esrar maddesi de ele geçirildi.


Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen ve bölgede birbiriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 13:00
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