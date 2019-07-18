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Mersin’de ’torbacılara’ şafak operasyonu

Mersin’de 400 polis, 4 narkotik köpeği ile drone ve helikopter desteğinde ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen ’Süpürme 2’ operasyonunda, 14 şüpheli yakalandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:03
Mersin’de ’torbacılara’ şafak operasyonu

Mersin’de 400 polis, 4 narkotik köpeği ile drone ve helikopter desteğinde ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen ’Süpürme 2’ operasyonunda, 14 şüpheli yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12’si tutuklandı.


Mersin Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı mahallelerinde ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik 500 polisin katılımı ile ’Süpürme 2’ operasyonu düzenlendi.


Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin yanı sıra, ’Tina’, ’Erez’, ’Kanas’ ve ’Hernandez’ adı verilen 4 narkotik köpeğinin de katıldığı drone ve helikopter destekli operasyonda, daha önce belirlenen adreslerde arama yapıldı. Aramalarda uyuşturucu ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Daha önce de aynı operasyon kapsamında 4 kişi tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:03
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