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Mersin’de Tıp Bayramı törenle kutlandı

MERSİN (İHA) – Mersin’de hekimler, Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak 14 Mart Tıp Bayramı’nın 100’üncü yılını kutladı.

14 Mart 2019 Perşembe 11:21
Mersin’de Tıp Bayramı törenle kutlandı

MERSİN (İHA) – Mersin’de hekimler, Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak 14 Mart Tıp Bayramı’nın 100’üncü yılını kutladı. Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, Tıp Bayramı’nı buruk kutladıklarını söyledi.


Mersin’deki hekimler ve sağlık çalışanları, Tıp Bayramı’nı Mersin Tabip Odası öncülüğünde Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutladı. Törene, önceki dönem Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, devlet ve özel hastanelerde çalışan hekimler ile sağlık çalışanları katıldı.


Önceki dönem Tabip Odası Başkanı Galip Kırıcı, Hüseyin Çamak ve beraberindekilerin, Mersin Tabip Odası çelengini Atatürk Anıtı’na koymalarıyla başlayan törende, kentteki özel hastanelerin temsilcileri de sırayla anıta çelenk koydu. Tören, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.


Törenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, bugün 14 Mart Tıp Bayramı’nın 100’üncü yılı olduğunu anımsatarak, hekimler ve sağlık çalışanları açısından çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi. Antmen, “Özellikle 1. Dünya Savaşı’ndan sonra kurtuluş mücadelesi veren Türkiye’nin genç doktorlarının, tıp öğrencilerinin 1919’da emperyalist işgale karşı çıkışlarının ve bunu örgütlemelerinin 100’üncü yıl dönümü. Daha önce 14 Mart 1827’de ilk tıp fakültesi kuruldu Osmanlı döneminde. Bu da 14 Mart’ta denk geliyordu. Bu anlamda, tıp öğrencileri de 1919’da bu karşı çıkışı 14 Mart’a denk getirdiler” dedi.


“Biz, 14 Mart’ı buruk kutluyoruz” diyen Antmen, Türkiye’nin çok ciddi sağlık problemleri olduğunu savundu. Antmen, “Hekimlerin çok sıkıntıları var. Diğer sağlık çalışanlarının ciddi sıkıntıları var. Halkın da sağlık alanında ciddi sorunları var. Biz, bu bayramı bu sıkıntıların dile getirildiği bir mücadele günü olarak da görüyoruz. Bu anlamda biraz buruk kutladığımızın bilinmesini istiyoruz. Biz, bu sıkıntıları Sağlıkta Dönüşüm Politikalarının hayata geçirilmesi sonrası yaşamaya başladık. O günden bu yana da mücadelemizi veriyoruz. Bundan sonra da bir yandan bayramımızı kutlayacağız bir yandan da gerek halkın sağlık hakkının korunması gerekse de sağlık çalışanlarının, özelde hekimlerin iş güvenceli, kadrolu ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret karşılığında çalışmaları için mücadelemiz sürecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:21
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