Mersin'de terör operasyonu! Tutuklandılar Mersin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 10 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan, aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 6 kişi serbest bırakıldı Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı. Sosyal medya hesaplarından terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunup örgüt propagandası yaptığı, örgüt içinde faaliyette bulunduklarına dair haklarında teşhis bulunduğu ve miting alanlarında örgüt elebaşının posterini açtıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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