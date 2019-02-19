Mersin'de terör operasyonu Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalar kapsamında biri Suriye uyruklu iki şüpheliyi "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına aldı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda bir şüpheliyi de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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