Mersin’de terör operasyonu

Mersin’de PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, sosyalmedya üzerinden terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulundukları veörgüt adına çeşitli faaliyetler yürüttükleri belirlenen, aralarında üniversite öğrencilerininde bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütününeylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında,sosyal medya hesaplarından terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlardabulunan, üniversite öğrencisi olup örgüt propagandası yapan, örgüt içinde faaliyettebulunduklarına dair haklarında teşhis bulunan ve miting alanlarında örgüt elebaşısınınposterini açan 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenenoperasyonda, biri Erdemli ilçesinde olmak üzere 9 zanlı gözaltına alınırken, bir kişinin isearandığı bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital malzemeler elegeçirildi.