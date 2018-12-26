Mersin'de terör operasyonu
Terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı26 Aralık 2018 Çarşamba 16:47
Mersin'de yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen terör örgütü YPG/PKK üyesi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından gözaltına alınıp sorgulanan Suriye uyruklu bir kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu tespit edilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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