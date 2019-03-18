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Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda HDP Gençlik Meclisi üyelerinin de aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:00
Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık koordinesinde çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP Gençlik Meclisi üyelerinin de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dokümana el konuldu.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:00
  1. Mersin
  2. PKK'nın gençlik yapılanması
  3. terör operasyonu

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