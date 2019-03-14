Mersin’de terör operasyonları: 5 gözaltı

Mersin’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği terör operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda birçok suçlu yakalandı. Ekiplerin, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yaptığı operasyonlarda 1 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi, 3 PKK/KCK’lı ile 1 TKP/ML terör örgütü lehine propaganda yapma suçundan 5 kişi gözaltına alındı.

Asayişin yanında jandarma trafik timlerinin de yaptığı uygulamalarda, 169 öğrenci, 295 işçi servisi kontrol edilirken, 307 araç trafikten men edildi, 9 sürücünün ise ehliyetlerine el konuldu.