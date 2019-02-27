Mersin’de tefecilik operasyonu

Mersin’de pos makinesi aracılığıyla tefecilik yaptıkları ve vergi kanununa muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ’Pos tefeciliği ve vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi’nde R.Y. isimli şahsa ait iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda R.Y. ile birlikte ofisteki 8 kişi gözaltına alınırken, şahısların yapılan üst aramasında 67 adet farklı kişilerin adına düzenlenmiş kredi kartı bulundu. Ofiste yapılan aramada da 5 ayrı firmaya ve farklı bankalara ait 13 adet pos cihazı, 3 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet harddisk ile 307 bin 507 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Y. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.