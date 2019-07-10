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Mersin’de ’Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı’ gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik plan çalışmaları kapsamında ’Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:08
Mersin’de ’Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı’ gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik plan çalışmaları kapsamında ’Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında, Mersin’in tarımsal anlamda geleceğine yön vermek adına önümüzdeki 5 yıllık süreçte neler yapılacağı ele alındı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından stratejik planın hazırlanmasına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Isparta Eğirdir Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, çeşitli meslek odaları, hayvansever dernekleri, tarımsal üretici birlikleri, kamu kurum ve kuruluşları ile konunun uzmanları katıldı. Stratejik plan çalışmaları kapsamında Kongre ve Sergi Sarayı’nda bir araya gelen paydaşlar, fikir alışverişinde bulundu. Çalıştayda, Mersin’in tarımsal anlamda geleceğine yön vermek adına Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılabilecekler üzerinde konuşuldu. Sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ve diğer vatandaşların talepleri ile ortaya çıkan öneriler harmanlanıp, önümüzdeki 5 yıllık süreçte hazırlanan plan ve programa göre hareket edilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in seçim vaatleri doğrultusunda çalıştayda çıkan önergeler ve bilgiler toparlanarak, daha sonra bir rapor halinde Başkan Seçer’e sunulacak ve stratejik plana son hali verilecek.


Çalıştayda, yapılan analizler sonucunda Tarımsal AR-GE ve eğitim proje önerileri kapsamında, önümüzdeki 5 yılda ilçeler bazında tarım ve hayvancılık veri tabanı hazırlanması, kırsal kesimde hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi, bal ve alternatif ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi, yöreye özgü ürünler için festivaller düzenlenmesi, ilçe ve köylerde geleneksel tarımsal ürünlerin üretiminde sürekliliği sağlayarak pazarlarda değerlendirilmesi gibi konuların üzerinde duruldu. Ayrıca, 5 yıllık dönemde, tarımsal üretimin, meyvecilik ve hayvancılığın tekrar canlanması, kırsal alanda istihdam ve gelirin artmasını sağlayacak destek programlarının oluşturulması, ekim, yetiştirme, ilaçlama, gübre kullanımı, aşılama, ürün toplama gibi bütün aşamalarda üreticilere bedava mühendislik desteği ve danışmanlık hizmeti verilmesi, tohum takas şenliği düzenlenmesi, süt ürünleri tesisi, arı kovanı desteği, buzağılar için yalıtımlı barınak desteği, Mersin tarım sektörünü ulusal veya uluslararası alanda tanıtımının yapılması ile iyi tarım ürünleri yetiştirmeye veya desteklemeye yönelik proje uygulamaları gibi konular ele alındı.


Bitkisel materyal ve seracılık proje önerileri kapsamında 2020-2024 döneminde, ilçelerde katma değeri yüksek yeni ürün çeşitlerinin üretilmesi için üreticilere destek verilmesi, kooperatifçiliğe öncülük ederek ortak çalışma alanları ve işbirliği sağlanması, tarımsal tahmin ve erken uyarı sisteminin uygulanması, zararlılarla mücadelede üreticilere destek sağlanması konuları ele alındı. Bunların yanı sıra, üreticilerin tarımsal üretimin gelişimini takip edebilmesi için yerinde incelemeler yapmaları, şehir merkezlerinde köylü pazarlarının oluşturulması, lokal bölgede fide, fidan üretilip, köy bazında piyasaya sürülmesi gibi konular konuşuldu. Tarımsal yapılar ve sulama proje önerilerinde ise,ihracata yönelik üretim yapılmasının teşvik edilmesi, tohum çeşitliliğine göre genetiğiyle oynanmamış ürünlerin toplatılıp, belli bölgelerde çoğaltılarak yeniden üretime geçilmesi, ürün verimliliğini arttırmak amacıyla daha fazla sulama tesisi yapılması ve üreticilerin vahşi sulama sisteminden kapalı damla sulama sistemlerine geçmelerinin teşviki gibi konular üzerinde duruldu.


Son olarak alternatif proje önerileri kapsamında da yayla alanlarında meyveciliğin geliştirilmesi ve tarım eğitim enformasyon birimi kurulması üzerinde duruldu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:08
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