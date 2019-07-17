Mersin’de sürücülere 6 ayda 36 milyon 858 bin lira ceza kesildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ilk 6 ayda 798 bin 370 aracı denetledi. Denetlemelerde bin 928 kişinin sürücü belgesi geri alınırken, kurullara uymayan 88 bin 318 araç sürücüsüne 36 milyon 858 bin 286 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-30 Haziran 2019 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde 898 bin 370 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde bin 928 kişinin sürücü belgesine el konulurken, 7 bin 62 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 15 milyon 421 bin 556 lira, 46 bin 45 kişiye hız ihlalinden 12 milyon 853 bin 601 lira, 17 bin 556 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 4 milyon 125 bin 660 lira, 10 bin 638 kişiye emniyet kemeri kullanmamaktan 1 milyon 148 bin 904 lira, 14 bin 79 sürücüye kırmızı ihlalinden 3 milyon 308 bin 565 lira para cezası kesildi. İl merkezinde yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik yapılan denetimlerde 752 ticari taksi ve tahdit kapsamında bulunan 4 bin 994 özel halk otobüsü ve minibüs sürücüsüne de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.

3 bin 489 araç otoparka çekildi

Park yasakları konusunda de denetim yapan ekipler, il merkezinde park yasağı nedeniyle 472, hacizli yakalaması bulunan 842, sigortası ve muayenesi bulunmayan 431, standart dışı plakası olan 6, abart egzoz 35, teknik değişiklik nedeniyle 11, tescilsiz 77, çöp toplayan 65, diğer maddelerden bin 550 araç olmak üzere 3 bin 489 araç otoparka çekildi.

Yapılan incelemelerde kazaların yüzde 41’inin ’sürücülerin, kullandıkları aracın hızlarını, hava durumuna ve yolun zeminine uygun şekilde kullanmamaktan’ meydana geldiği belirlenirken, yüzde 9’u da sürücülerin alkollü olarak araç kullanmasının etkisi nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Bu kazalarda 218 vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Şehirlerarası karayolunda kazaların Çeşmeli-Erdemli arasında Kargıpınarı ve Tömük mevkinde, Erdemli-Silifke arasında Ayaş mevkinde, Narlıkuyu-Silifke arası ile Silifke-Taşucu arası, Aydıncık-Bozyazı arasında meydana gelirken, otoyolda ise Tarsus batı gişeleri ile kavşaklar mevki arasında yoğunlaştığı görüldü.

İl merkezinde ise kazaların büyük bir kısmı İsmet İnönü Bulvarı Abide Kavşağı ile 3.çevre yolu arası, Adnan Menderes Bulvarı üzeri, GMK Bulvarı eski otogar kavşağı ile Tece arası, “Akbelen Bulvarı Karayolları Kavşağı ile yeni Otogar Kavşağı arası, Okan Merzeci Bulvarı Sayapark Kavşağı ile Çiftçiler Caddesi kavşağı arası, İstemihan Talay Bulvarı Üniversite Kavşağı ile Cemevi Kavşağı arası, Cumhuriyet Bulvarı Hal Kavşağı ile Huzurkent Kavşağı arasında yoğunlaştığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine oranla meydana gelen ölümlü trafik kazalarında yüzde 43,5, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 7,8 azalma oldu.