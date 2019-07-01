Mersin'de şüpheli ölümler Kentte son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle hastanelere kaldırılan 11 kişiden 2'si yaşamını yitirdi - Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 11 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada 11 kişi "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Toros Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet A. (65) ve Ünsal D. (58) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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