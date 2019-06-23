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Mersin’de stratejik plan çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2020-2024 dönemini kapsayan stratejik plan çalışmaları, uzman eğitimcilerin aktarım ve sunumlarıyla devam ediyor.

23 Haziran 2019 Pazar 17:01
Mersin’de stratejik plan çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2020-2024 dönemini kapsayan stratejik plan çalışmaları, uzman eğitimcilerin aktarım ve sunumlarıyla devam ediyor.


Titiz bir çalışma ile hayata geçirilecek olan stratejik plan ile ilgili Mersin BüyükşehirBelediye Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, stratejikplan hazırlanırken, planın ve mevcut durum analizlerinin önemi ve nasıl yapılacağı,katılımcılığın ve paydaş analizlerinin doğru tespiti ve yöntemleri, Birleşmiş Milletlersürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bu hedeflerin plandaki yeri gibi konuların elealındığı belirtildi.


Stratejik planın hazırlanma sürecindeki yasal zorunlulukların anlatıldığı açıklamada,“Belediyelerin hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ileprogram ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç vehedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadır. Belediyeler yasalolarak yerel seçimlerinden itibaren 6 ay içinde kalkınma planı ve programı ile varsabölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıllık performans programlarınıyılbaşından önce de hazırlaması gerekmektedir” denildi.


“Uygulanabilir ve sürdürülebilir bir stratejik plan hazırlanması hedeflenmektedir”


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, stratejik plan süreçlerini ve sürdürülebilirkalkınma hedefleri konusunda katılımcıların temel bilgileri öğrenmesini ve kendistratejik planlarında uygulamasını hedefleyen eğitim çalışmalarını Kongre ve SergiSarayı’nda sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Bu eğitimle, geleceğin doğru kurgulanması, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir stratejik plan hazırlanması hedeflenmektedir. Eğitimin içeriği; yerel yönetimler, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal politika üzerinden ele alınmaktadır. Stratejik plan nedir, ne için yapılır, nasıl yapılır? gibi temel konular işlenerek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yerelleştirme ve sürdürülebilir kentsel gelişim ağı sürecin devamını planlama gibi konular, gruplara anlatılarak, sürecin sağlıklı tamamlanması amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.


Bu planın hazırlanmasında, kentin tüm paydaşlarının görüş, öneri, beklentilerinin deyer alacağı belirtilen açıklamada, muhtarlar, mahalle sakinleri, STK’lar, mesleki örgütve odalar, resmi kamu kuruluşları gibi bütün paydaşlarla toplantıların yapılacağıvurgulandı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:01
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