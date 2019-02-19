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Mersin’de ’Sözleşme hazırlama ve inceleme teknikleri’ semineri

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Mersin Barosu işbirliğinde, ’Sözleşmehazırlama ve inceleme teknikleri’ konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

19 Şubat 2019 Salı 10:06
Mersin’de ’Sözleşme hazırlama ve inceleme teknikleri’ semineri

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Mersin Barosu işbirliğinde, ’Sözleşmehazırlama ve inceleme teknikleri’ konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.


Seminerin açılışında konuşan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, avukatlıkmesleğinde her geçen gün yenilikler ve değişiklikler yaşandığını belirterek, “Avukatlarınve stajyer avukatların mesleki gelişimine katkı sunmak, sürekli değişen yasalarkarşısında bilgilerini güncellemek, geleceğe bilgili ve başarılı hukukçular yetiştirmek,başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere, tüm baroların en önemli görev vesorumluluklarından birisidir. Meslek içi eğitimler, olmazsa olmazımızdır. Mersin Barosuolarak Türkiye Barolar Birliği ile iş birliği içerisinde bu görev ve sorumluluğumuzu,mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmak ve en iyi hizmeti sunmak amacıylalayıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Meslekte kaçıncı yılımızda olursak olalım, özelliklekanunların ve mevzuatın sürekli değişti ülkemizde, mesleki eğitimlere katılmak da meslektaşlarımızın en önemli görev ve sorumluluğudur” dedi.


Sözleşme hazırlama ve inceleme tekniklerinin, hukukçular için son derece önem teşkilettiğini vurgulayan Yeşilboğaz, “Sözleşmelerle ilgili kanundaki değişikliklerinbilinmemesinden kaynaklı büyük hak kayıpları yaşanmaktadır. Bu hem müvekkillerimizehak kayıpları yaşatıyor, hem de bizlere itibar ve prestij kaybettiriyor. Sözleşmenin doğruhazırlanması ve doğru şekilde yorumlanması, hak kayıplarının ve ekonomik kayıplarınönlenmesinde çok önemlidir. Özellikle büyük şehirlerde sözleşme hazırlama tekniği çokönemli" ifadelerini kullandı.


Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Umut Yeniocak ise seminerdeyaptığı sunumunda sözleşme inceleme metodu, örnek sözleşme incelemesi, sözleşmehazırlarken ve incelerken dikkat edilecek noktalar, sözleşmelerin kapsamı konularındakatılımcılara bilgiler verdi. Türkiye’de hukukçu olmayıp da sözleşme işine el atmışmesleklerin başka ülkelere ithal ettiği kavramlar olduğunu söyleyen Yeniocak, "Paraf dabunlardan birisi. O kadar çok yerleşmiş ki, mesela çok sayfalı sözleşmeimzalayacaksınız, her sayfayı imzalamanıza izin vermezler. Son sayfaya imza atmanızistenir. Böyle bir inanış var. Mevzuatta imza diye bir kavram var. Paraf diye bir kavramyok. Parafı Amerikan hukukunda gördüm ve imzaya eklenen bir işaret olaraktanımlanıyor. İmzanın taklit edilmesini zorlaştırmak için imzaya eklenen, kişinin belirlediği


orijinal bir işarettir.Ama ülkemizde sadece imzasız işaret olarak tanımlanıyor. Şutehlikeye dikkat çekme istiyorum. Bizde milyonlarca insanın parafı aynıdır. Mührünüzerinde işaret vardır. Bu işaret tanık olarak kullanıldığında şöyle bir tehlikeylekarşı karşıya kalıyoruz. O işareti yapan kişi, sonradan yaptığını inkâr etse, bu işaret birteknik incelemede, ’bu kişi tarafından atılmıştır’ denilemez. Çünkü bu işaretin aidiyetineilişkin karakteristik hiçbir veri yok" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:06
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