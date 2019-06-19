Mersin’de Sosyal Politikalar Çalıştayı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sosyal Politikalar Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından alanında faal kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile konunun uzmanlarının bir araya getirildiği çalıştayda, yaşları, cinsiyetleri, bedensel ve zihinsel engelleri, madde bağımlılıkları ve kimlikleri nedeniyle özel sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan hedef grupların sorunlarının tartışılıp, etkili politikalar geliştirilmesi hedefleniyor. Açılışta konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gerçekleştirilen çalıştayın Mersin’e büyük katkılar sunacağını söyleyerek, "Tüm gruplara başarılar diliyorum. Güzel şeyler yapmak istiyoruz. Aslında bir anlamda da olması gerekeni yapmak istiyoruz. Türkiye’de birçok alanda olduğu gibi belediyecilik anlayışında da olması gerekeni, daha katılımcı, daha demokratik, daha şeffaf, daha izlenebilir, daha hesap verebilir bir belediyecilik anlayışını uygulamaya çalışıyoruz. Bugünkü yaptığımız çalışma belediyemizde bir ilk. Yani stratejik planlarını hazırlarken bir belediye, 5 yıllık dönemin yol haritasını belirliyor. Yapılacak doğru bir Stratejik Plan o dönemde, o belediye başkanının ve ekibinin başarılı olacağını ya da eğer Stratejik Plan başarısızsa veya yanlışsa o dönemin de heba olacağını, aslında bir yol işareti ya da bir yol göstericisi olarak değerlendiriyoruz. Onun için de Stratejik Planı çok önemsediğimiz için bu plan hazırlığı çerçevesinde, bu çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Katılımcı demokrasinin önemine değinen Seçer, yapılacak olan uygulamalarda oturup, fikir alış verişinde bulunmanın ve bunun sonucunda bir karara varmanın çok daha doğru olacağını dile getirdi. Seçer, "Katılımcı demokrasi güzel. Katılımcı demokrasi sözcüklerde kalırsa bir anlam ifade etmez ama eğer siz kentinizde yapacağınız uygulamalarda o alanın, o konunun aktörleriyle bazı konularda oturur, fikir alışverişinde bulunur, tartışırsanız onların yol göstericiliğiyle kararlarınızı alırsanız, işte bunun adı katılımcı demokrasi oluyor. Ama hiç kimseyi dinlemeden ben her şeyin en iyisini bilirim, benim dediğim dedik, çaldığım düdük dediğiniz anda bunun adı katılımcı demokrasi olmaz. Bunun adı temsili demokrasi veya ben yaptım oldu demokrasisi, sözüm ona demokrasisi olur ve bu diktatörlüğe, despotluğa kadar gider. Biz böyle yapmak istemiyoruz. Demokrasi kurumlarıyla, kurullarıyla, yasalarıyla bir sistematik, bir değerler silsilesi. Türkiye’nin bu sürecinde biraz ağır aksak da olsa, biraz sıkıntılı da olsa, biraz yaralı bereli de olsa, hiç olmazsa kendi yaşam alanımızda yani kendi belediyemizde hayata geçirmek için çalışacağız. Biz her şeye rağmen kendi dünya görüşümüze, kendi bilgi birikimimize uygun, kendi üslubumuza uygun bir demokrasi anlayışıyla belediyeciliğimizi Mersin’de hayata geçirmek istiyoruz. İşte bu çalıştayın da bu hayat görüşümüzün, bu dünya görüşümüzün bir ürünü olarak değerlendirilmesini arzu ederiz” şeklinde konuştu.

Dezavantajlı grupları çok önemsediklerini ifade eden Seçer, “Yönetime geldiğimiz zaman Belediye Başkanı olarak takım arkadaşlarımızla neler yapabiliriz gibi çalışmalar yaptık. Hazırız. Ne yapacağımızı, ne söyleyeceğimizi biliyoruz. Buradaki çalıştayda geçmiş birikimlerimizin üzerine ne koyabiliriz, orada eksik kaldığımız konular nelerdir? Belki de bazı alanlarda yanlış düşünmüşüzdür, bazı alanlarda farklı düşünmüşüzdür. Bunları sizlerle yapacağımız değerlendirmede, revize etmek, üzerinden geçmek ve mükemmele yakın bir hale getirmek ve gelecek 5 yıl için hazırladığımız Stratejik Plan içerisinde bu proje ve faaliyetlerimize yer vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın önümüzdeki dönemdeki çalışmalarını planlayabilmek için düzenlenen Sosyal Politikalar Çalıştayı’nda sekiz grupta yürütülen yuvarlak masa toplantıları yapılıyor. İlk oturumda genel bir durum analizi yapıp, bugüne değin Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesinin ardından ikinci oturumda, yapılması gerekenler ve geliştirilmesi gereken politikalara dair öneriler tartışılacak. Son turda ise belediye ve ilgili kurumlar arasında işbirliği zeminleri üzerinde durulacak. Çalıştayda yaşlılar, gençler, çocuklar, engelliler, mülteciler, toplumsal cinsiyet, sosyal yardım ve bağımlılık başlıkları görüşüldü.