0553 313 94 23

Mersin’de Sosyal Politikalar Çalıştayı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sosyal Politikalar Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:47
Mersin’de Sosyal Politikalar Çalıştayı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sosyal Politikalar Çalıştayı’ gerçekleştirildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından alanında faal kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile konunun uzmanlarının bir araya getirildiği çalıştayda, yaşları, cinsiyetleri, bedensel ve zihinsel engelleri, madde bağımlılıkları ve kimlikleri nedeniyle özel sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan hedef grupların sorunlarının tartışılıp, etkili politikalar geliştirilmesi hedefleniyor. Açılışta konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gerçekleştirilen çalıştayın Mersin’e büyük katkılar sunacağını söyleyerek, "Tüm gruplara başarılar diliyorum. Güzel şeyler yapmak istiyoruz. Aslında bir anlamda da olması gerekeni yapmak istiyoruz. Türkiye’de birçok alanda olduğu gibi belediyecilik anlayışında da olması gerekeni, daha katılımcı, daha demokratik, daha şeffaf, daha izlenebilir, daha hesap verebilir bir belediyecilik anlayışını uygulamaya çalışıyoruz. Bugünkü yaptığımız çalışma belediyemizde bir ilk. Yani stratejik planlarını hazırlarken bir belediye, 5 yıllık dönemin yol haritasını belirliyor. Yapılacak doğru bir Stratejik Plan o dönemde, o belediye başkanının ve ekibinin başarılı olacağını ya da eğer Stratejik Plan başarısızsa veya yanlışsa o dönemin de heba olacağını, aslında bir yol işareti ya da bir yol göstericisi olarak değerlendiriyoruz. Onun için de Stratejik Planı çok önemsediğimiz için bu plan hazırlığı çerçevesinde, bu çalışmaları yapıyoruz” dedi.


Katılımcı demokrasinin önemine değinen Seçer, yapılacak olan uygulamalarda oturup, fikir alış verişinde bulunmanın ve bunun sonucunda bir karara varmanın çok daha doğru olacağını dile getirdi. Seçer, "Katılımcı demokrasi güzel. Katılımcı demokrasi sözcüklerde kalırsa bir anlam ifade etmez ama eğer siz kentinizde yapacağınız uygulamalarda o alanın, o konunun aktörleriyle bazı konularda oturur, fikir alışverişinde bulunur, tartışırsanız onların yol göstericiliğiyle kararlarınızı alırsanız, işte bunun adı katılımcı demokrasi oluyor. Ama hiç kimseyi dinlemeden ben her şeyin en iyisini bilirim, benim dediğim dedik, çaldığım düdük dediğiniz anda bunun adı katılımcı demokrasi olmaz. Bunun adı temsili demokrasi veya ben yaptım oldu demokrasisi, sözüm ona demokrasisi olur ve bu diktatörlüğe, despotluğa kadar gider. Biz böyle yapmak istemiyoruz. Demokrasi kurumlarıyla, kurullarıyla, yasalarıyla bir sistematik, bir değerler silsilesi. Türkiye’nin bu sürecinde biraz ağır aksak da olsa, biraz sıkıntılı da olsa, biraz yaralı bereli de olsa, hiç olmazsa kendi yaşam alanımızda yani kendi belediyemizde hayata geçirmek için çalışacağız. Biz her şeye rağmen kendi dünya görüşümüze, kendi bilgi birikimimize uygun, kendi üslubumuza uygun bir demokrasi anlayışıyla belediyeciliğimizi Mersin’de hayata geçirmek istiyoruz. İşte bu çalıştayın da bu hayat görüşümüzün, bu dünya görüşümüzün bir ürünü olarak değerlendirilmesini arzu ederiz” şeklinde konuştu.


Dezavantajlı grupları çok önemsediklerini ifade eden Seçer, “Yönetime geldiğimiz zaman Belediye Başkanı olarak takım arkadaşlarımızla neler yapabiliriz gibi çalışmalar yaptık. Hazırız. Ne yapacağımızı, ne söyleyeceğimizi biliyoruz. Buradaki çalıştayda geçmiş birikimlerimizin üzerine ne koyabiliriz, orada eksik kaldığımız konular nelerdir? Belki de bazı alanlarda yanlış düşünmüşüzdür, bazı alanlarda farklı düşünmüşüzdür. Bunları sizlerle yapacağımız değerlendirmede, revize etmek, üzerinden geçmek ve mükemmele yakın bir hale getirmek ve gelecek 5 yıl için hazırladığımız Stratejik Plan içerisinde bu proje ve faaliyetlerimize yer vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın önümüzdeki dönemdeki çalışmalarını planlayabilmek için düzenlenen Sosyal Politikalar Çalıştayı’nda sekiz grupta yürütülen yuvarlak masa toplantıları yapılıyor. İlk oturumda genel bir durum analizi yapıp, bugüne değin Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesinin ardından ikinci oturumda, yapılması gerekenler ve geliştirilmesi gereken politikalara dair öneriler tartışılacak. Son turda ise belediye ve ilgili kurumlar arasında işbirliği zeminleri üzerinde durulacak. Çalıştayda yaşlılar, gençler, çocuklar, engelliler, mülteciler, toplumsal cinsiyet, sosyal yardım ve bağımlılık başlıkları görüşüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin ilk ’Anne Dostu’ özel hastanesi Salihli’de
    1. Türkiye’nin ilk ’Anne Dostu’ özel..
    2. Kandıra köy yollarına 17 bin 650 ton..
    3. GRAFİKLİ - Hasan el-Benna'dan Muhammed..
    4. Kars’lı atlet Trabzon’da 4’üncü oldu
    5. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu..
    6. Avrupa halter şampiyonunun hayatı..
    7. Hentbol camiası yasta
    8. Akdeniz’de yoksul vatandaşların..
    9. "BAE'nin Sokotra Adası'ndaki varlığı..
    10. Başkan Çiftçi, mahalle muhtarları ile..
    11. İsrail güçlerinin darp ettiği 60..
    12. ANALİZ - Muhammed Mursi: Kararlı bir..
    13. Huzurevi sakinleri türkülerle eğlendi
    14. Mersin’de Sosyal Politikalar Çalıştayı
    15. Hastaneye bağış yapan hayırseverlere..
    16. Hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
    17. Tarsus’ta üzüm hasadı başladı
    18. İran’dan Avrupa’ya büyük rest!..
    19. KOSKEM 68 kişiyi kurtardı
    20. İnek hırsızlığı şüphelisi adliyede
    21. Bitlis’te EYP’ye basan bir kişi..
    22. Bakan Kurum sözünü tuttu,..
    23. Dolu yağışı tonlarca çileğe zarar verdi
    24. Trabzon'da hayatta kalma mücadelesi..
    25. Rekabet Kurulu kararları
    26. Samsun’da kavgada bıçaklı saldırı: 1..
    27. Burhaniye’de köylü kadınlara altın..
    28. Karşıyakalı masterler sahaya çıktı
    29. Türk-İş'ten Bakan Selçuk'a zam talebi!
    30. Trabzonspor, Altınordu’ndan Atakan..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu