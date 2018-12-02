THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mersin'de sosyal medya aracılığıyla gasp iddiası

Mersin'de sosyal medya aracılığıyla buluştukları kişilerin cep telefonu ve motosikletlerini gasbettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

02 Aralık 2018 Pazar 11:19
Mersin'de sosyal medya aracılığıyla gasp iddiası

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvuran kişinin, buluşma için randevulaştığı kişiler tarafından darbedildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

 

Olayın G.Y. ve A.A. tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, zanlıları adreslerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Soruşturma ve ifadeler doğrultusunda şüphelilerin, sosyal medya aracılığıyla buluştukları kişileri darbettikleri, benzer şekilde 4 kişinin daha bıçaklanarak darbedildiğini ancak olayın ortaya çıkmaması için şikayetçi olunmadığı belirlendi.

Zanlılardan G.Y'nin, emniyetteki ifadesinde küçük yaşlarda tacize uğradığını iddia ettiği, suç unsuru eylemleri bu nedenle gerçekleştirdiğini savunduğu öğrenildi.

Mağdurlardan çalınan cep telefonu ve motosikleti bulan polis, zanlıları adliyeye sevk etti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:19
  1. gasp
  2. Mersin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail makamları Kudüs Valisi’ni serbest bıraktı
    1. İsrail makamları Kudüs Valisi’ni..
    2. Hayatının kurtarışını engeline karşı..
    3. Mahallenin ortasından tarih fışkırdı!
    4. Fransa hükümetinden OHAL sinyali
    5. İşitme engelliler "torba yasa" istedi
    6. İslam Konferansı'nda 'domuz eti'..
    7. Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    8. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, saat..
    9. Erdoğan zirvenin aranan ismi
    10. Göztepe 3 maçtır puansız
    11. "Bor bileşikleri prostat kanserinin..
    12. ASELSAN çölden "Zafer" çıkardı!
    13. Tuvalet kağıdı çaldı, yaptığına pişman..
    14. Başkentte oklar "sevgi"yle atıldı
    15. FETÖ'nün çözülmeleri parayla önleme..
    16. Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu ile..
    17. Trabzonspor'un yabancıları..
    18. Genç milli tenisçilerden önemli başarı
    19. Galatasaray taraftarından dünya..
    20. Sakarya'da ahşap iş yerleri yandı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum