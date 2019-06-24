Mersin’de sosyal çalışma programı başvuruları başlıyor

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, İŞKUR işbirliği ile kamu kurumlarında doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında 3 ay sürecek sosyal çalışma programları başvuruları başlıyor.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Halil Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerdeçalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri sosyal çalışmaprogramının, öğrencilerin iş gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzeredüzenlenen programlardan biri olduğunu söyledi.

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere 18 yaşınıdoldurmuş, aktif bir lisans veya önlisans kaydı bulunan, vakıf veya devlet üniversitesifark etmeksizin bütün yükseköğretim öğrencilerinin ve uzaktan eğitim alan üniversiteöğrencilerinin programa katılabileceğini belirten Bozkurt, 2019 yılında birçoküniversitenin akademik takviminin haziranın son haftasını bulması ve resmi tatildolayısıyla programların temmuz, ağustos ve eylül ayında düzenleneceğini, sosyalçalışma programına bölüm ayrımı bulunmaksızın bütün öğrencilerin başvurabileceğini,ayrıca programlar yayınlandığında program kapsamında yapılması planlanan işlerinbaşvuru sayfasından incelenebileceğini, bu sayede öğrencilerin kendilerine en uygunolan programa katılabileceğini söyledi.

Programlara başvuru için derslerde başarı kıstası olduğunu belirten Bozkurt, 2018- 2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonu itibarıyla genel akademik notortalaması dörtlük sistemde 2’nin altında ve diğer sistemlerde buna tekabül edenpuanların altında olanların katılamayacağını kaydetti. Bazı üniversitelerin hazırlıksınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanmayan öğrenciler için ilgili dönemitibarıyla başarısız olunmadığının belgelendirilmesi gerektiğini kaydeden Bozkurt,ayrıca başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında başka bir işteçalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarındansigortalılığı bildirilen öğrencilerin programa katılamayacağını ve sosyal çalışmaprogramına başvurabilmek için İŞKUR’a kayıt olmak ve kaydın aktif statüde olmasıgerektiğini ifade etti.

Bozkurt, sosyal çalışma programına İŞKUR internet sitesinden 25-28 Hazirantarihlerinde başvuru yapılabileceğini sözlerine ekledi.