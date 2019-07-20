0553 313 94 23

Mersin’de sokak hayvanları için kuaför hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği ’Pet Kuaför’ hizmetiyle bir ilke imza attı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:01
Mersin’de sokak hayvanları için kuaför hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği ’Pet Kuaför’ hizmetiyle bir ilke imza attı. Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve RehabilitasyonMerkezinde misafir edilen kedi ve köpeklerin her türlü estetik bakımı Türkiye’nin ilk ’Barınak Pet Kuaförü’nde yapılıyor.


Cerrahi operasyonlardan medikal desteklere, fizik tedaviden çeşitli rehabilitasyon imkanlarına kadar her detayın düşünüldüğü bakımevinde, aşılama, kısırlaştırma ve küpeleme gibi hizmetlerin yanı sıra ’Pet Kuaförü’ hizmeti de veriliyor. Sokakta yaşayan, bakıma muhtaç ve yaralı kedi ve köpekleri eski sağlığına kavuşturmak için imkanların seferber edildiği Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde, ’Pet Kuaför’ hizmeti ile sahipsiz dostların periyodik hijyenik ve estetikbakımları yapılıyor.



Yılda iki defa periyodik olarak hijyenik bakımları yapılıyor


’Pet Kuaför’ hizmeti ile şu anda barınakta yaşayan 467 kedi ve 655 köpek, yılda 2 defa mevsimsel bakımın yanı sıra ihtiyaç dahilinde de kuaför hizmeti alıyor. Tıraştan banyoya, tırnak kesimlerinden tüy taramaya kadar pek çok hizmetin sunulduğu ’Pet Kuaför’de, ayrıca özel ayak bakımı ile de kedi ve köpeklerin hijyenik bakımları gerçekleştiriliyor.


1 veteriner hekim, 1 tekniker ve 1 yardımcı personelin görev yaptığı ’Pet Kuaför’de, periyodik olarak yılda 2 defa tüm hayvanların kuaför bakımları yaklaşık birhafta süren yoğun bir tempo ile tamamlanıyor.


Her türlü bakım hizmetinin bulunduğu ’Pet Kuaför’, son olarak geçirdiği trafik kazası sonucu ön iki ayağı kırılmış bir halde ölüme terk edilen ve Mersin BüyükşehirBelediyesi Kaşlı Hayvan Bakımevinde misafir edilen 4 yaşındaki Alf’i ve yine bakımevi misafirlerinden Mark’ı ağırladı. Öncelikle kirlenmiş ve uzamış olan tüyleri tıraş edilerek bakımına başlanan Alf ve Mark’ın banyoları yaptırıldı. Kurutma işleminin ardından uzamış olan tırnakları kesilip bakımları yapılan Alf ve Mark’ın son halleri yüzleri güldürdü.



Bakımlı kedi ve köpekler daha çabuk sahiplendiriliyor


Sayısız kedi ve köpeğe kucak açarak hayata tutunmalarına olanak sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sunduğu kuaförlük hizmeti ile geçici olarak misafir ettiği hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşması için de etkin bir çalışma yürütüyor.


2018 yılının son 6 aylık diliminde 156 kedi ve 467 köpeği sahiplendiren BüyükşehirBelediyesi, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 328 kedi ve 510 köpeğinsahiplenilmesine öncülük etti.


Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde aynı zaman diliminde bakım ve tedavisi yapılan tam bin 256 kedi ve 2bin 329 köpek de tedavi ve yapılan bakımların ardından alındıkları özgür ortamlarınageri bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sungurlu’daki trafik kazası1 ölü, 3 yaralı
    1. Sungurlu’daki trafik kazası1 ölü, 3..
    2. Fındık mantarı tezgahlarda
    3. Kurbanlık hayvanların çalındığı iddiası
    4. Spot piyasada elektrik fiyatları
    5. SSK'lılar ile Bağ-kurluların prim gün..
    6. Dara Antik Kenti’nde açık galeri..
    7. Mide balonu uygulaması nedir? Mide..
    8. Ünye Port ve Kruvaziyer Limanı için..
    9. Metris Cezaevi önünde askeriyeye ait..
    10. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını..
    11. Türkiye’ye 3’üncüsü sporcu, milli..
    12. Polonya’da nesli tükenme tehlikesi..
    13. 12. Uluslararası Kemençe ve Horan..
    14. Bilim adamlarından dikkat çeken buluş!..
    15. Şırnak’ta dev göl keşfedildi
    16. Doğmamış bebeği silahla öldürdü!..
    17. Kozalağın turşusunu kurdu
    18. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    19. Tekirdağ’da piknik alanında çöp tepkisi
    20. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    21. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?..
    22. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin..
    23. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    24. Afrika’nın Fransızları Fransa’ya..
    25. Kazada ölen eşini suçlu edilmesini..
    26. Uyuşturucu şüphesiyle ölüm
    27. Şehit ve gazi ailelerinden Başkan..
    28. Kahramanmaraş’ta ilk hacı kafilesi..
    29. Yurt dışından yapılan noter işlemleri..
    30. 12 Dev Adam, Senegal ve Ürdün ile..
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'