THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mersin'de şiddetli yağış nedeniyle menfez köprü çöktü

06 Aralık 2018 Perşembe 19:00
Mersin'de şiddetli yağış nedeniyle menfez köprü çöktü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle iki mahalle arasında geçişi sağlayan menfez köprü çöktü.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan yağış nedeniyle Müğlü Mahallesi'nden geçen dere taştı.

Taşkın dolayısıyla yer yer toprak kaymasının meydana geldiği bölgede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yürütüldü.

Aynı bölgede Üzümlü Mahallesi ve Mezitli ilçesinin Tol Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan menfez köprü taşkın nedeniyle çöktü.

Köprünün çökmesi nedeniyle iki mahalle arasında ulaşım sağlanamıyor.

Üzümlü Mahallesi Muhtarı Mustafa Başbilen, köprünün kullanılamaz hale geldiğini belirterek, bölgede ulaşımın sağlanabilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 19:00
  1. Erdemli
  2. köprü
  3. Mersin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Edirne ilçe belediye başkan adayları 2019
    1. CHP Edirne ilçe belediye başkan..
    2. Geçmişten günümüze şifa dağıtan yağlar
    3. Fransa'yı karıştıran iddia: Yıkmaya ve..
    4. OPEC kararını yarın açıklayacak
    5. İmparator Akihito'nun doğum günü..
    6. Depresyon beyin hastalığı
    7. SPK haftalık bülteni
    8. Limon derideki lekeleri yok ediyor
    9. CHP 212 adayını açıkladı (2)
    10. GÜNCELLEME - Komşular arasında bıçaklı..
    11. Sağlıklı bir gün reçetesi
    12. Kotler: Türk kültürü dünya tarafından..
    13. Elma sirkesinin sayısız faydası var
    14. Büyük müjde geldi! Emekliye destek..
    15. Macron'a halk desteği en düşük..
    16. Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye..
    17. Erbil'de aşırı yağışlar hayatı olumsuz..
    18. CHP Çanakkale ilçe belediye başkan..
    19. Adanaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları
    20. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller