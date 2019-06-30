0553 313 94 23

Mersin’de seyyarla mücadele hız kazanıyor

Mersin’de önümüzdeki dönemde zabıta ekiplerinin seyyar satıcılarlamücadelede daha etkin görev yapacağı bildirildi.

30 Haziran 2019 Pazar 15:00
Mersin’de seyyarla mücadele hız kazanıyor

Mersin’de önümüzdeki dönemde zabıta ekiplerinin seyyar satıcılarlamücadelede daha etkin görev yapacağı bildirildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yeni dönem hedeflerini veçalışma prensiplerini belirledi. Bu amaçla düzenlenen toplantıda, stratejik düzeydegüçlenmiş ve vatandaşlarla daha samimi ve güçlü ilişkiler kuran bir Zabıta DaireBaşkanlığı için hedefler ortaya konuldu. Zabıta ekiplerinin, vatandaşın memnuniyetinitemel ilke olarak benimsemesinin önemi vurgulandı. Ekipler, özellikle seyyar satıcılarile mücadelede daha kararlı hareket edecek.


Seyyar satıcılarla daha kararlı mücadele edilecek


Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Fuat Tuğluoğlu’nunbaşkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen toplantıya, zabıta müdürleri,müdür yardımcıları, birim amirleri, komiserleri ve personeller katıldı. Toplantıda, ZabıtaDaire Başkanlığı’nın çalışma prensiplerini yeni hedeflerle güçlendirerek Mersin halkınadaha iyi hizmet sunmak için yapılabilecekler konuşuldu. Önümüzdeki süreçte özellikleseyyar satıcılar ile mücadelede daha kararlı hareket edileceğinin ve sahada dahaetkin görev yapılacağının altı çizilirken, kentin bel kemiği esnaflarla da daha yakınilişkiler kurulacağı vurgulandı.


Öncelik vatandaşın memnuniyeti


Tuğluoğlu, kurumsal olarak daha güçlü ve vatandaşlarla birlikte kentin tümpaydaşlarını memnun eden, yenilenmiş ve güçlendirilmiş bir daire olarak tüm Mersin’ehizmet vereceklerini söyledi. Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerine daha hızlı veverimli bir şekilde dönüş yaparak, memnuniyeti artıracaklarının altını çizen Tuğluoğlu,personelin ortak problemlerinin çözümü noktasında da etkili çalışmalar yapacaklarınıvurguladı.


Büyükşehir Zabıtası ilçe belediye zabıtaları ile eş güdümlü çalışacak


Tuğluoğlu, toplantının ardından Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçe zabıta müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kentin her noktasına daha etkin, verimli ve sorunsuz hizmet verebilmek adına ilçe belediye zabıtaları ile işbirliği içerisinde çalışma vurgusu yapıldı. Yapılan konuşmaların ardından görüş ve öneriler masaya yatırılarak, zabıta personelleri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 15:00
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ozan Kabak imzaladı! İşte yeni takımı
    1. Ozan Kabak imzaladı! İşte yeni takımı
    2. İstanbul Emniyeti Küçükçekmece’deki..
    3. 15 Temmuz eserleri ödüllendiriliyor
    4. Babasını öldürtmek için sevgilisi ile..
    5. yeniakit.com.tr yazdı, İBB geri vites..
    6. Milli güreşçiler, Avrupa..
    7. Ertekin Ailesinin Mutlu Günü
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da
    9. Evlerden 100 bin TL’lik eşya çalan..
    10. Kamyonetin kasasından düşen anne ve..
    11. Mersin’de seyyarla mücadele hız..
    12. ’5. Uluslararası Avrupa-Asya Turizm..
    13. Emine Erdoğan'a Japonya'da "sıfır..
    14. Bu nasıl meslek? Ölülerin mektubunu..
    15. Hasdal Askeri Kışlası’ndaki yangın..
    16. Başkan Yüce: “Muhtarlarımızla iş..
    17. Kansere yenik düşen polis memuru son..
    18. Kırsal kalkınmaya belediye desteği
    19. Ergani Devlet Hastanesi’nde bir ilk
    20. Salataların, çorbaların vazgeçilmezi..
    21. Hastane personel alımı son dakika..
    22. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek..
    23. Miroslav Stoch yeniden PAOK’ta
    24. Proteinler nota dizilerine dönüştürüldü
    25. Klasik otomobiller Bodrum’u..
    26. Özel çocuklar için survivor heyecanı
    27. Bursa’da gaziler ve aileleri için özel..
    28. DGS soruları erişime açıldı
    29. Iğdır'da kayısı fosili bulunduğu iddiası
    30. Dicle Elektrik e-devlet kapısında
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!