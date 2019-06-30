Mersin’de seyyarla mücadele hız kazanıyor

Mersin’de önümüzdeki dönemde zabıta ekiplerinin seyyar satıcılarlamücadelede daha etkin görev yapacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yeni dönem hedeflerini veçalışma prensiplerini belirledi. Bu amaçla düzenlenen toplantıda, stratejik düzeydegüçlenmiş ve vatandaşlarla daha samimi ve güçlü ilişkiler kuran bir Zabıta DaireBaşkanlığı için hedefler ortaya konuldu. Zabıta ekiplerinin, vatandaşın memnuniyetinitemel ilke olarak benimsemesinin önemi vurgulandı. Ekipler, özellikle seyyar satıcılarile mücadelede daha kararlı hareket edecek.

Seyyar satıcılarla daha kararlı mücadele edilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Fuat Tuğluoğlu’nunbaşkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen toplantıya, zabıta müdürleri,müdür yardımcıları, birim amirleri, komiserleri ve personeller katıldı. Toplantıda, ZabıtaDaire Başkanlığı’nın çalışma prensiplerini yeni hedeflerle güçlendirerek Mersin halkınadaha iyi hizmet sunmak için yapılabilecekler konuşuldu. Önümüzdeki süreçte özellikleseyyar satıcılar ile mücadelede daha kararlı hareket edileceğinin ve sahada dahaetkin görev yapılacağının altı çizilirken, kentin bel kemiği esnaflarla da daha yakınilişkiler kurulacağı vurgulandı.

Öncelik vatandaşın memnuniyeti

Tuğluoğlu, kurumsal olarak daha güçlü ve vatandaşlarla birlikte kentin tümpaydaşlarını memnun eden, yenilenmiş ve güçlendirilmiş bir daire olarak tüm Mersin’ehizmet vereceklerini söyledi. Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerine daha hızlı veverimli bir şekilde dönüş yaparak, memnuniyeti artıracaklarının altını çizen Tuğluoğlu,personelin ortak problemlerinin çözümü noktasında da etkili çalışmalar yapacaklarınıvurguladı.

Büyükşehir Zabıtası ilçe belediye zabıtaları ile eş güdümlü çalışacak

Tuğluoğlu, toplantının ardından Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçe zabıta müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kentin her noktasına daha etkin, verimli ve sorunsuz hizmet verebilmek adına ilçe belediye zabıtaları ile işbirliği içerisinde çalışma vurgusu yapıldı. Yapılan konuşmaların ardından görüş ve öneriler masaya yatırılarak, zabıta personelleri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.