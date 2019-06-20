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Mersin'de seyir halindeki tırda yangın

Cam yüklü tır çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

20 Haziran 2019 Perşembe 10:11
Mersin'de seyir halindeki tırda yangın

MERSİN (AA) - Mersin'de, hareket halindeyken yangın çıkan cam yüklü tırda maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Çırak yönetimindeki 61 K 0683 plakalı tır, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Damlama mevkisinde ilerlerken yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü aracı park ettikten sonra tırdan uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen yangında, alevler tırın büyük bölümünü kapladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, sürücünün, Adana'dan aldığı yükü Kazakistan'a götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:11
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