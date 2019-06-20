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Mersin’de sel ve heyelan

Mersinín Silifke ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 23:28
Mersin’de sel ve heyelan

Mersinín Silifke ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu.


Kızılgeçit Mahallesi’nde aşarı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle bazı evlere su ve çamur girerken, yollar kullanılmaz hale geldi ve 2 araç toprak altında kaldı. Yaşanan felaketin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi ekiplerinin iş makineleri zarar gören yerlerde çalışma başlattı.


Felaketin yaşandığı alanlarda incelemelerde bulunan Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Son günlerdeki şiddetli yağış nedeniyle burada gördüğünüz manzara oluştu.. Şükrediyoruz ki gündüz vakti gerçekleşti. Eğer bu afet gece yaşansaydı can kayıpları ile karşı karşıya kalabilirdik. Gündüz olması evlerin boş olması, evlerde o sırada vatandaşların olmaması can kaybının olmamasını sağladı çok şükür. Burada dağdan gelen taş ve çakıl, toprak 13 evimizin içine doldu, sudan öte heyelan tarzı birolay ile karşı karşıyayız. Beş vatandaşımızın fiilen oturduğu bir de imamımızın lojmanı şu anda oturulamaz hale geldi. Yine yedi ev de oturulamaz hale geldi. Bu evler yaz aylarında vatandaşlarımız için kullanılan ve içinde şu anda fiilen yaşam olmayan evlerimiz. Jandarmamız, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfımız evler ve vatandaşlarımızın zararları ile ilgili ve bu zararları karşılayabilmemiz noktasında tespitler yapıldı. Tabii ki olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri intikal etti. Şu anda yol ulaşıma açıldı. Burada özellikle Silifke İtfaiye grup amirliğimiz ve Erdemli itfaiye grup amirliğinin desteği ile bu çalışmalar yürütülüyor. Silifke Belediyesinin araç gereç takviyesi ile birlikte Silifke İtfaiye Grup amirliğimizin koordinatörlüğünde burada bu sokaklarımız tekrar ulaşıma açılacak, en kısa zamanda da vatandaşlarımız bu sokak ve caddeleri kullanabilecek duruma gelecek. Hayretler içindeyiz. Olayın gece olmaması büyük bir şans. Can kaybı yaşamamış olduk. Mala gelen zararlar telafi edilebilen zararlardır. Can kaybı yaşanmadığı sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir problem yok. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi bütün imkanlarıyla olay mahallindedir. Bu olayın meydana getirdiği sıkıntının bertaraf edilmesi için her türlü çalışma yürütülüyor. Ben de Silifke Kaymakamı olarak bunun takibindeyim” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 23:28
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