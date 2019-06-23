Mersin’de sel nedeniyle 9 mahalle susuz kaldı Mersin’in Mut ilçesinde yaşanan sel sonrası ana isale hattında oluşan zarar nedeniyle 9 mahallenin sakini, içme suyunu 8 gündür Göksu ırmağından temin ediyor.

Mersin’in Mut ilçesinde yaşanan sel sonrası ana isale hattında oluşan zarar nedeniyle 9 mahallenin sakini, içme suyunu 8 gündür Göksu ırmağından temin ediyor.

İlçede aşırı yağış nedeniyle içme suyu ishale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Kemenli, Kurtsuyu, Karadiken, Tuğrul, Hisar, Kışla, Çağlayangedik, Göcekler ve Kayabaşı mahallelerinin suları 8 gündür kesik. Mahalle sakinleri içme ve kullanma sularını mahalle içerisinden geçen Göksu ırmağından temin ediyor.

Bu arada, arızanın giderilmesi için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda arızaların tamir edilip suyu kesik olan mahallelere suyun verileceği bildirildi.

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