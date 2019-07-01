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Mersin’de sahte alkolden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

MERSİN (İHA) – Mersin’de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
Mersin’de sahte alkolden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

MERSİN (İHA) – Mersin’de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin’de sahte alkol nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı artarken, 2 kişi daha bu nedenle hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesinde sahte alkol gerekçesiyle tedavi gören 4 kişiden 2’si yaşamını yitirdi. Toros Devlet Hastanesinde de 2 kişinin daha önce yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.


Bu arada, Mersin’de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye başvuranların toplam sayısı 11’den 14’e çıktı. Mersin Şehir Hastanesine sahte alkolden etkilendikleri iddiasıyla 3 kişinin daha başvurduğu öğrenildi. Böylece, Şehir Hastanesinde sahte alkolden tedavi görenlerin sayısı 5’e yükselirken, hastalardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
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