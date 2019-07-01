Mersin’de sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin’de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastanelerebaşvuran 11 kişiden 2’si hayatını kaybederken, 3’ünün durumunun ağır olduğuöğrenildi.01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
Mersin’de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastanelerebaşvuran 11 kişiden 2’si hayatını kaybederken, 3’ünün durumunun ağır olduğuöğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’de son bir hafta içerisinde alkol zehirlenmesi iddiasıyla 11 kişi kentteki hastanelere başvurdu. Toros Devlet Hastanesi’ne başvuran 7 kişiden ikisi, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Mehmet A. (65) dün, Ünsal D. (58) ise bugün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavileri süren 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, yine sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle Mersin Şehir Hastanesi’ne başvuran 4 kişinin de tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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