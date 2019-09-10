0553 313 94 23

Mersin'de orman yangını

Mersin'de yerleşim yerlerine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

10 Eylül 2019 Salı 11:33
Mersin'de orman yangını

MERSİN (AA) - Mersin'de yerleşim yerlerine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, bölgeye yönlendirildi.

Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangında yarım dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

Mahalle sakinlerinden Fulya Yetiş, yangını fark edince itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Evlerine yakın bir bölgede yangının çıktığını dile getiren Yetiş, bir kaplumbağayı da kurtardığını anlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:33
  1. İtfaiye
  2. kaplumbağa
  3. Mersin
  4. ormanlık alan
  5. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarımız uyanan yaprak gibi
    1. Çocuklarımız uyanan yaprak gibi
    2. Başkaya'ya terör örgütü..
    3. Öğrenciler uygulamalı trafik eğitimi..
    4. Samsun'da üzerine demir kapı devrilen..
    5. Orman Bölge Müdürü Kayım’dan Rektör..
    6. "İlk duyduğumdan beri Galatasaray'ın..
    7. Başarılı İHL’liye ödül
    8. Lojistik sektörüne çevre eğitimi için..
    9. Ticaret savaşında ABD'yi kızdıracak..
    10. İlk ders: ‘Orman sevgisi’
    11. Kocaeli’de okul önü ve çevresinde..
    12. Yarım asırdır bitmeyen fotoğraf aşkı
    13. Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için..
    15. Başkan Demirtaş: "Hacının duasını..
    16. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 13..
    17. Afyon’da Dünya Motokros Şampiyonası..
    18. Kocasinanlı kadınlardan ekonomiye can..
    19. Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı..
    20. Tuğgeneral Bulut’a veda yemeği
    21. Garanti BBVA Türk ihracatçısına..
    22. U-14 Ligi’nde 4. hafta sona erdi
    23. Makine ihracatı 8 ayda 11 milyar..
    24. Kasa kasa geliyor, kilo kilo satılıyor
    25. Gebze’de 50 ton atık geri dönüşüme..
    26. Züccaciyeciler ihracata odaklandı
    27. "Yeni bir dijital bağımlı nesil..
    28. Erciyes Teknopark yazılım firmaları..
    29. Çankaya’nın kreşlerinde yeni dönem..
    30. Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!