Mersin'de orman yangını
Gülnar ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:05
MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İlçenin kırsal alandaki mahallelerinden Ulupınar'daki bir arazide çıkan yangın, çevredeki kızılçam ormanına sıçradı.
İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda orman işçisi ile 6 arazöz, 3 su tankı ve 2 helikopter bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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