Mersin’de orman yangını Mersin’in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mersin’in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Silifke’nin kırsal alandaki mahallelerinden Karahacılı’daki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerindeki orman işletme müdürlüklerine bağlı 100 orman işçisi, 12 arazöz ve 3 su tankı ile 3 helikopter bölgeye yönlendirildi.

Ekipler alevleri kontrol altına alırken soğutma çalışmalarından sonra zarar tespitinin yapılacağı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.